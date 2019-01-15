Son Dakika Haberleri: Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlık Çalışmaları

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlık Çalışmaları

48 dakika önce

Adalet Bakanlığı heyeti, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temsilcileri ile Strazburg'da bir araya geldi.

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlık Çalışmaları, System.String[]
Adalet Bakanlığı heyeti, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temsilcileri ile Strazburg'da bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin ve İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül'ün de aralarında bulunduğu heyet, Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyinde muhataplarıyla görüştü.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede Adalet Bakanlığı yetkilileri, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının katılımcı bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ve ulusal düzeyde çok geniş kesimden paydaşların görüşlerinin alındığını belirtti.

Heyet ayrıca AİHM kararları ve Avrupa Konseyi belgeleri başta olmak üzere uluslararası örgütlerin görüş ve yorumlarının hazırlık çalışmaları kapsamında incelendiğini belirtti. Görüşmede Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hedef ve ana başlıkları hakkında Avrupa Konseyi ve AİHM temsilcilerine bilgi verildi.

Bu konulara ilişkin soru ve görüşleri de alınan ilgili kurumların temsilcileri, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlanmasını olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, birikim ve deneyimlerini aktarmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda gerçekleştirilecek yeni uygulamaların, düzenlemelerin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bu ay içinde açıklanacağını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Strazburg, Avrupa, Politika
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