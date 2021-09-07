Üye Girişi
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor - Son Dakika

Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor

07.09.2021 12:16

TBMM'nin yeni yasama dönemine başlamasına bir ay kala, bakanlıklardaki yasal altyapı düzenlemeleri konusundaki çalışmalar hız kazandı. Buna göre market ve AVM'lere bazı 'yasaklar' getirilecek. Düzenleme ile küçük esnafı korumak için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanacak. Ayrıca zincir marketlerin pazar günleri saat 11.00'den önce açılması yasaklanacak.

TBMM'nin yeni yasama dönemine başlamasına bir ay kala, bakanlıklardaki yasal altyapı düzenlemeleri konusundaki çalışmalar hızlandı. Geçmişte de gündem olan üç büyük paketin çalışmaları yaz boyu sürdü. Bu yasal çalışmalara bir de Maliye Bakanlığı'nın paketi eklenecek. Yeni dönemde Haller, AVM'ler, Kooperatifcilik, OSB düzenlemesi gibi temel yasalar tartışılacak.

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı yaz boyunca milletvekillerini de davet ederek, aylardan beri tartışma konusu olan üç taslak metni yeniden masaya yatırdı. Sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının da katıldığı toplantılarla, Haller Taslağı, AVM Taslağı ve Kooperatifcilik Taslağı üzerindeki çalışmalar son aşamaya getirildi. 3 sektörde temel düzenlemeler içeren bu metinlerin 1 Ekim'de TBMM'ye sevkedilmesi planlanıyor.

ÖNCELİK EKONOMİ

Ayrıca, enerji piyasası düzenlemeleri, KOBİ ve Organize Sanayi Bölgeleri'nin işleyişiyle ilgili yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için de çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın piyasaların düzenlenmesi amacıyla yaptığı pakette, yeni dönemin en önemli başlıklarından olacak. Sosyal medya ve spor taslaklarının dışında TBMM'nin yeni dönem düzenlemelerinin büyük çoğunluğu ekonomik başlık içerecek.

Daha önce kamuoyunda tartışılan düzenlemeler özetle şu başlıkları içeriyor:

AVM VE ZİNCİR MARKETLER

Taslağa göre 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerde en fazla 20 bin metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde AVM açılabilecek. Bir AVM'nin herhangi bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, zincir marketler yalnızca nüfusu 2 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilecek. Küçük esnafı korumak için zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak getirilecek. Zincir marketler, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

E- TİCARET

Pandemi döneminde büyüyen bu şirketlerin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve sürdürülebilir olmalarının sağlanması için altyapı kuralları oluşturulacak. e-ticaret şirketlerinin uluslararası alana açılması kolaylaştırılacak. KOBİ'lerin desteklenmesi sürecinde, bu şirketlerin alacaklarının bankalara teminat gösterebilmesine olanak sağlayacak düzenlemelere yer verilecek. Böylece, KOBİ'lerin alacakları bir nevi sigorta görevi üstlenecek.

HAL YASASI

Yıllardan beri bir türlü çıkartılamayan Haller Yasası yeniden gündem olacak. Tedarik zinciri, tarladan sofraya uygun ulaşım sisteminin kurulması ve gıda enflasyonunun önlemesiyle ilgili düzenlemeler yer alacak. Hallerdeki ürün çeşitliliği artırılacak, modernizasyonu yapılacak ve altyapısı yenilenecek.

KOOPERATİFLER

Kooperatifçilik Kanunu tamamen değiştirilecek. Kooperatif şirketlerinin piyasada kalabilmesi ve güçlenmesine ilişkin altyapı düzenlemeleri yapılacak. Kooperatif işletmeciliği, hane halkının üretime sokulması, bölgesel kooperatiflerin güçlendirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilecek. Kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması, kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi gibi konular yer alıyor. Kooperatif denetimleri, akraba kayırmacılığının ortadan kaldırılması, şubeleşme gibi sorunlara da çözüm getirilecek.

Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kooperatif, Ticaret, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı 12:45 Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor 12:19 Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi 11:53 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki 11:23 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi 11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif 10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek 10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek

Son Dakika Haberleri
12:19 Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor
12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
12:12 "Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı
11:52 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
11:43 Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti
11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti         
13:05
Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi         
12:29
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti         
11:43
Afgan kadınları Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı         
11:16
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı         
10:09
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi Yasmin Erbil karavanından paylaştığı pozlar ile hayranlarını büyüledi         
23:57
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 13:12:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement