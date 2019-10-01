Son Dakika Haberleri: Yeni yasama yılı başladı: Başkanlık sistemi meclise nasıl yansıyor?
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Yeni yasama yılı başladı: Başkanlık sistemi meclise nasıl yansıyor?

1 saat önce

Geçen yıl devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından 1 Ekim’de açılan TBMM, Türkiye’nin bu yeni yönetim düzeninde yasama süreçlerinin nasıl işleyeceği konusu yeniden gündemde.

Yeni yasama yılı başladı: Başkanlık sistemi meclise nasıl yansıyor?, System.String[]

Geçen yıl devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından 1 Ekim'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Türkiye'nin bu yeni yönetim düzeninde yasama süreçlerinin nasıl işleyeceği konusu yeniden gündemde.


Eski sistemdeki 550 milletvekili sayısının 600'e çıkarıldığı, Bakanların parlamento dışından atandığı TBMM'de halihazırda 9 siyasi parti temsil ediliyor ve sayısal bakımdan hiçbir siyasi parti kanun çıkarma gücüne sahip değil.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:46 
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