Son Dakika Haberleri: Yeni yasama yılı: Kadın örgütleri ne bekliyor?
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Yeni yasama yılı: Kadın örgütleri ne bekliyor?

55 dakika önce

Yeni yasama yılında kadın örgütlerinin ve kadın hakları savunucularının da bazı öncelikli endişeleri ve meclisten beklentileri var.

Yeni yasama yılı: Kadın örgütleri ne bekliyor?, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başladı. Yeni yasama yılında kadın örgütlerinin ve kadın hakları savunucularının da bazı öncelikli endişeleri ve meclisten beklentileri var.


Endişeler, ağırlıklı olarak, süresiz nafaka konusundaki lobi faaliyetleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere şerh konacağına dair duyumlar ve af kapsamına kadın cinayetleri ve istismarına karışmış kişilerin alınma riskine odaklanıyor.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:16 
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