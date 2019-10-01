Yeni yasama yılı: Kadın örgütleri ne bekliyor?
55 dakika önce
Yeni yasama yılında kadın örgütlerinin ve kadın hakları savunucularının da bazı öncelikli endişeleri ve meclisten beklentileri var.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başladı. Yeni yasama yılında kadın örgütlerinin ve kadın hakları savunucularının da bazı öncelikli endişeleri ve meclisten beklentileri var.
Endişeler, ağırlıklı olarak, süresiz nafaka konusundaki lobi faaliyetleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere şerh konacağına dair duyumlar ve af kapsamına kadın cinayetleri ve istismarına karışmış kişilerin alınma riskine odaklanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:16
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