Yeni Yaşına Azka Sahnesinde girdi

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan başarılı sanatçı, sahne kıyafetlerinin bir bölümünü oldukça ucuza aldığını söyleyerek ilgnç bir açıklamaya imza attı. ''Binlerce liralık kıyafetlere para harcamak, bununla hava atmak bana mantıklı gelmiyor. Bazen semt pazarından da güzel bir şey bulabiliyorum. Çok pahalı, sırf marka diye alınan ama güzel olmayan bir sürü şey olabiliyor. Giyim kuşamla övünmek bana göre değil. Bazı modacıların ekmek kapısı olan sanatçılar da var. Onlara da saygı duymak gerek ancak ben onlardan biri değilim. Oralara harcayacağım parayı sokak hayvanlarına ve ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlarla değerlendiriyorum. Bu da benim tercihim'' sözleriyle açıklamasına bambaşka bir boyut kazandırdı.

Röportajın ardından sahneye yönelen Aydilge hayranlarını Halil Sezai ile birlikte seslendirdiği son şarkısı "Aşk Yüzünden" ile selamladı. Sevilen şarkılarını ardı ardına söyleyen ünlü sanatçı Aydilge, ses ve dans performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Konserin ikinci bölümündeAzka Otel ve sanatçının hayranları Aydilge'ye sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Ünlü şarkıcı Aydilge "Çok duygulandım. Burada olan herkese teşekkür ediyorum. Kendimi konserimde kendimi doğum günü partisinde gibi hissediyorum." sözleriyle pastasını kesti. Ünlü sanatçı kendisini izlemeye gelen misafirlere pasta ikram ederken performansına "Yangın Var" şarkısıyla devam etti.

İki saatlik sahne performansını "Gel Gel Sarışınım" ile bitiren Aydilge alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.