Son Dakika Haberleri: Yeni yaşını fidan dikerek kutladı
Son Dakika Güncel Yeni yaşını fidan dikerek kutladı - Son Dakika

Yeni yaşını fidan dikerek kutladı

6 saat önce

Eskişehir'de 7 yaşındaki Asya Şahin, doğum günü olan 11 Kasım'da diktiği 19 fidanın önünde ailesi ile birlikte doğum günü pastasını kesti.

Yeni yaşını fidan dikerek kutladı, System.String[]

Eskişehir'de 7 yaşındaki Asya Şahin, doğum günü olan 11 Kasım'da diktiği 19 fidanın önünde ailesi ile birlikte doğum günü pastasını kesti.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Milli İrade İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Asya Şahin ailesi ile birlikte Emirler Mahallesi mevkindeki fidan dikim alanına geldi.

Törenin başlamasının ardından ailesi ile birlikte 19 fidanı toprakla buluşturan Asya Şahin, etkinliğe katılan çok sayıda kişi ile birlikte 7. yaş günü pastasını kesti.

Kutlamaya Orman Bölge Müdürü Recep Temel'de eşlik ederek. Şahin'e nice yaşlar diledi ve fidanlar ile birlikte büyüsün temennisinde bulundu.

Eskişehir, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'la buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasında 7 kritik başlık bulunuyor
Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı 1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni yaşını fidan dikerek kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]