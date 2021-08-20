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Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor - Son Dakika

Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor

20.08.2021 16:30

Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu İbrahim Büyükak, yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile verdiği pozlarla kutladı. Sosyal medya hesabından oğluyla pozlarını paylaşan oyuncu, paylaşımına "En güzel doğum günü hediyem" notunu düştü.

Başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilikleri olan çift, haziran ayında ilk bebeklerini kucağına aldı. Büyükak'ın bugün sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafları paylaşması ise büyük ilgi gördü.

"EN GÜZEL HEDİYEM"

20 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelen oyuncu, yeni yaşını da oğlu Aslan Oktay ile pozlarını paylaşarak kutladı. Instagram'da 999 bin takipçisi bulunan Büyükak, oğluyla pozlarını "En güzel doğum günü hediyem. İyi ki doğdum" notuyla paylaştı.

Yeni yaşını oğluyla pozlarını paylaşarak kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken oyuncu Gupse Özay, Onur Buldu, Oğulcan Engin, Burak Aksak, Ezgi Eyüboğlu, Can Bonomo, Murat Boz, Burcu Kara ve Yasemin Sakallıoğlu gibi birçok isimden de yorum geldi.

Yeni yaşını oğluyla pozlarını paylaşarak kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
Yeni yaşını oğluyla pozlarını paylaşarak kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor

İbrahim Büyükak, Evlilik, Doğum, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor - Son Dakika Magazin


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