Son Dakika Haberleri: Yeni yatırım için İstanbul'da tesis arıyor
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Yeni yatırım için İstanbul'da tesis arıyor

38 dakika önce

Beş yıl önce Polatlı'da üretim yapan Wolmerk'i satın alarak Türkiye pazarına giren İtalyan yapı malzemeleri şirketi Mapei, inşaat sektörünün yaşadığı kriz ortamında yeni yatırım kararı aldı.

Yeni yatırım için İstanbul'da tesis arıyor, System.String[]
Beş yıl önce Polatlı'da üretim yapan Wolmerk'i satın alarak Türkiye pazarına giren İtalyan yapı malzemeleri şirketi Mapei, inşaat sektörünün yaşadığı kriz ortamında yeni yatırım kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43 
Türkiye, Polatlı, Ekonomi
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