Yeni yatırım için İstanbul'da tesis arıyor
38 dakika önce
Beş yıl önce Polatlı'da üretim yapan Wolmerk'i satın alarak Türkiye pazarına giren İtalyan yapı malzemeleri şirketi Mapei, inşaat sektörünün yaşadığı kriz ortamında yeni yatırım kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43
Beş yıl önce Polatlı
'da üretim yapan Wolmerk'i satın alarak Türkiye
pazarına giren İtalyan yapı malzemeleri şirketi Mapei, inşaat sektörünün yaşadığı kriz ortamında yeni yatırım kararı aldı.
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