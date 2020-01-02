Yeni yatırımlara yol açılıyor - Son Dakika
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Yeni yatırımlara yol açılıyor

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, bir yandan ilçedeki yolları yenilerken, bir yandan da ilçeye yeni yollar kazandırıyor.

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Altındağ Belediyesi, bir yandan ilçedeki yolları yenilerken, bir yandan da ilçeye yeni yollar kazandırıyor.


Asfalt sezonunu oldukça verimli geçiren Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde 42 bin ton asfalt serdi. Yalnızca yolları yenilemekle kalmayan Altındağ Belediyesi, kaldırımları da yayalar için güvenli hale getirdi. Son 9 ayda ilçeye 50 bin metrekare yeni kaldırım kazandırıldı. Yenilenen sokaklar Altındağlılar tarafından da beğeni topladı.


Planlı şehirleşen bir Altındağ'da yeni yatırımların önünü açmak için seferber olan Altındağ Belediyesi, ilçeye 18 kilometre yeni yol kazandırdı. İmar planlarında yol üzerinde kalan gecekonduları da yıkan belediyenin çalışmaları sonunda Altındağ geniş yollara sahip oldu.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Parkları, yolları, tesisleri ve sosyal alanları ile örnek olacak bir Altındağ için çalışıyoruz" dedi. Açılan her yolun ilçeye kazandırılacak bir yatırımın da önünü açacağını ifade eden Başkan Balcı, "Açtığımız her yol bölgede inşa edilecek modern konutların, okulların, parkların, spor alanlarının ve daha birçok sosyal donatıların da önünü açıyor. Yatırımcıların tercih ettiği merkez haline dönüşüyor. Açılan bu yolların meyvesini önümüzdeki dönemde toplayacağız. Ankara'nın kalbine yakışır bir Altındağ için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. 2020 yılında da daha çok çalışarak Altındağımızı daha güzel bir hale getireceğiz" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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