Yeni yazarların desteklenmesini amaçlayan Edebiyat Eserlerini Destek Projesi'ne başvurular başladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesini, yayımlanmasını ve yeni yazarların desteklenmesini amaçlayan Edebiyat Eserlerini Destek (EDES) Projesi'ne başvurular bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeye başvurular, ay sonuna kadar sürecek.

Başvurularda, eserin "yazara ait ilk eser" olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı aranacak.

İlk eser desteğine başvurmak isteyen yayımcılar "https://kygm.ktb.gov.tr/" internet sayfasından temin edecekleri başvuru formu ile ekinde belirtilen belgeleri Bakanlığa teslim edecek.

Proje kapsamında yayın desteği için yayımcılar yılda 2 kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabiliyor. Yayımcı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla 3 eser için müracaat edebiliyor. Destek verilenler ise sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödemekle yükümlü. Piyasa şartlarının epey üzerinde olan bu oranla yeni edebiyat ürünlerinin üretilmesinin teşvik edilmesi ve yazarların edebi üretimlerinin sürdürülebilir kılınması hedefleniyor.

Öte yandan, EDES Projesi'nin hayata geçirildiği 2014'ten bu yana toplam bin 404 başvuru yapıldığı ve bu başvurular arasından 194 esere 2 milyon 345 bin lira yayın desteği sağlandığı açıklandı. Bugüne kadar projede en çok destek alan türler ise hikaye, roman ve şiir oldu.