Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor

24.11.2021 14:02

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "2022'nin başlarında yeni kılavuzun yayımlanmasını planlıyoruz.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "2022'nin başlarında yeni kılavuzun yayımlanmasını planlıyoruz. Bu güncelleme, kuralları değiştirmek anlamında algılanmamalı. Daha açık ve net olacak ifadelerle birlikte bir güncelleme yapacağız." dedi.

Gülsevin, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" paneline katılmak için geldiği kentte AA muhabirine, Türkçe Sözlük ile Yazım Kılavuzu yapmanın kurumun görevi olduğunu söyledi.

Van'dan Edirne'ye kadar aynı yazım kurallarının uygulanması gerektiğini dile getiren Gülsevin, şöyle konuştu:

"Yazım Kılavuzu'muz, bütün devlet dairelerinde, resmi yazışmalarda ve eğitimde kullanılıyor. Önceki yıllarda ihtiyaç duyuldukça yazım kurallarında bazı güncelleştirmeler yapılmış. Biz de Yazım Kılavuzu'nu komisyon olarak tekrar gözden geçirdik. Elbette, yazım kurallarını değiştirmemek ana ilkedir. En iyi kural, değişmemiş olan kuraldır. Gelenekselleşme de çok önemlidir. Bununla birlikte mevcut kılavuzdaki ifadelere dayanarak farklı yorumlar yapıldığı görülmektedir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar kural değiştirmeden fakat mevcut kurallardaki ifadelerde anlaşılmayı zorlaştıran veya etkileyen durumlar üzerinde bazı dokunuşlar yapılacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. 2022'nin başlarında yeni kılavuzun yayımlanmasını planlıyoruz. Bu güncelleme, kuralları değiştirmek anlamında algılanmamalı. Daha açık ve net olacak ifadelerle birlikte bir güncelleme yapacağız."

"Türkçe Sözlük de yeni şekliyle yeniden basılacak"

Gülsevin, 2011'de basılan Türkçe Sözlük'ün tekrar baskılarının yapıldığını anlattı.

Türkçe Sözlük'te gereken çalışmaların da tamamlandığını aktaran Gülsevin, "Türkçe Sözlük'ün mevcut baskısı ilgili komisyon tarafından gözden geçirildi. Gerek komisyon üyelerimizin belirlediği gerekse vatandaşlarımızın tespit edip bize ulaştırdığı düzeltme ve düzenleme önerileri bulunmaktadır. Türkçe Sözlük de 2022'nin başlarında düzeltilmiş, düzenlenmiş ve gerekli eklemelerin yapılmış olduğu şekliyle yeniden basılacaktır fakat bizim asıl hedefimiz çağdaş yöntemlerle hazırlanmış, geniş bir derleme dayanan, zengin örnekler bulunan, çevrim içi de kullanılabilecek bir sözlük ortaya koymaktır." diye konuştu.

Gülsevin, proje dahilinde Türkçenin Köken Bilgisi Sözlüğü'nde de çalışmaların devam ettiğini ve bir kısmını tamamladıklarını vurgulayarak, "En geç 2022 yılı başında tamamlanan kısmının fasikülünü yayınlanacağız. Bunun dışında yine Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü de tamamlandı. Sadece ikinci cildinin kontrolleri devam ediyor. Onu da yine önümüzdeki yılın başında yayımlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TDK'nin yayıncılıkta da önemli bir kurum olduğunu belirten Gülsevin, 1400'ün üzerinde kitap yayımladığını sözlerine ekledi.

AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor
AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor
AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor
AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor
AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Yunus Emre, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede 14:46 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede Uzun süredir görünmüyordu! Sırra kadem basan Ahmet Necdet Sezer ortaya çıktı 14:33 Uzun süredir görünmüyordu! Sırra kadem basan Ahmet Necdet Sezer ortaya çıktı Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya 13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu

Son Dakika Haberleri
14:49 Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?
14:45 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
14:36 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
14:12 Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman? Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?         
14:49
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yılı boşu boşuna yatmış Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yılı boşu boşuna yatmış         
14:02
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi         
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Sony PlayStation'ın başı bu kez fena dertte! Cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlanıyor Sony PlayStation'ın başı bu kez fena dertte! Cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlanıyor         
10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Yeni yazım kılavuzunun gelecek yıl yayımlanması planlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement