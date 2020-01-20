Yeni yemek programı
6 saat önce
İkilinin sunumuyla ekrana gelecek "Ayvaz Şefle Mutfağım Şahane" adlı yemek programı yakında Kanal 7'de izleyici ile buluşacak.
İkilinin sunumuyla ekrana gelecek "Ayvaz Şefle Mutfağım Şahane" adlı yemek programı yakında Kanal 7'de izleyici ile buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:53
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