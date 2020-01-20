Yeni yemek programı - Son Dakika
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Yeni yemek programı

6 saat önce

İkilinin sunumuyla ekrana gelecek "Ayvaz Şefle Mutfağım Şahane" adlı yemek programı yakında Kanal 7'de izleyici ile buluşacak.

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İkilinin sunumuyla ekrana gelecek "Ayvaz Şefle Mutfağım Şahane" adlı yemek programı yakında Kanal 7'de izleyici ile buluşacak.

Kanal 7, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:53 
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