Son Dakika Haberleri: Yeni Yerleşim Alanlarının Altyapı İhtiyacı Karşılanıyor

Yeni Yerleşim Alanlarının Altyapı İhtiyacı Karşılanıyor

1 saat önce

HATSU, Hatay genelinde yeni kurulan kurum, kuruluş, dernek ve yeni yapılan binaların altyapı ihtiyacını gidermek için bağlantıların yapıldığını duyurdu.

Yeni Yerleşim Alanlarının Altyapı İhtiyacı Karşılanıyor, System.String[]

Yeni yerleşim alanlarının ilerde sorun yaşamaması amacıyla bölgede bulunan ana kanalizasyon şebekelerine abone bağlantılarının yapıldığını bildiren Genel Müdürlük, Defne İlçesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen talep üzerine hizmetlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde başlatılan çalışma kapsamında bilgi veren İdare, 90'lık borular ile 140 metre içme suyu hattı döşendiğini ve bağlantıların yapıldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:36 Kaynak: Bültenler

Defne, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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