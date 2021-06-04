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Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor - Son Dakika

Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor

04.06.2021 14:41
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Üst yapı faaliyetlerine ağırlık veren Mudanya Belediyesi, kırsal mahallelerde parke ve tretuvar çalışmalarının tamamlandığı yeni yerleşim bölgelerinde asfalt kaplama çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Mudanya genelinde asfalt, kaldırım, beton parke döşeme çalışmalarını planlanan program dahilinde yürüten Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına ağırlık verdi.

Bademli Mahallesi Rehber Caddesi ve 9. Has Sokak'ta yaklaşık bin ton asfalt kaplaması gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin dört bir yanına hizmet götürdüklerini belirterek "Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarımız hız kazandı. Mudanyalı hemşehrilerimizin, daha mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla, gerek kırsal alanlarda gerekse merkez mahallelerde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor." diye konuştu.

Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Mudanya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeni yerleşim yerleri asfaltlanıyor - Son Dakika


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