Son Dakika Haberleri: Yeni yerleşim yerleri içme suyuna kavuşuyor
Son Dakika Güncel Haber

Yeni yerleşim yerleri içme suyuna kavuşuyor

1 saat önce

HATSU, yeni yerleşim alalarının artması ile altyapı ihtiyacı bulunan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni yerleşim yerleri içme suyuna kavuşuyor, System.String[]

İçme suyu ve kanalizasyon eksikliği bulunan Mahallelere altyapı hizmetini götürmek adına verilen mücadelenin devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, vatandaşlar tarafından gelen talepler sonrasında hummalı bir fizibilite çalışması yapılarak içme suyu ve kanalizasyon altyapısına dair bütün eksikliklerin giderildiğini aktardı.

Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde yapılan çalışma kapsamında bilgi veren İdare, Deniz Caddesi'nde bulunan yeni yapıların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 63'lük borular ile 100 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini ve bölgenin içme suyuna kavuştuğunu bildirdi.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:55 Kaynak: Bültenler
Gözcüler, Arsuz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı Çantasındaki hayvanla ilgili gerçek sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni yerleşim yerleri içme suyuna kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]