Yeni Yerli Konserler No.2 Babylon'da

2015 yılında Ankara'da kurulan rock & roll grubu Al'york, kendi isimlerini taşıyan çıkış kısaçalarlarını 2016'da yayımladı. Hanni El Khatib, The Ringo Jets, Eskiz gibi gruplarla aynı sahneyi paylaşan üçlü; 2017'de Red Bull Warm Up grupları arasında yer aldı ve Chill-Out Fest, Mix Festivali, Demonation Fest, İstanbul Caz Festivali ve Epic Fair gibi Türkiye'nin önemli festivallerinde sahne alarak ismini duyurmayı başardı. 2017 yılında "Plastic Jungle" kısaçalarını ve "River" teklisini yayımlayan grup, geçtiğimiz aylarda ise "We're Gonna Burn Here" kısaçalarını dinleyiciyle paylaştı. 2018'de ilk yurtdışı konserini Fransa'da veren Al'york, sahneye sığmayan kendine has enerjisiyle performanslarına devam ediyor.

Barlas Tan Özemek, müzisyen ailesi sayesinde müzikle küçük yaşlarda tanıştı. Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde okurken, Korhan Futacı ve Selim Saraçoğlu ile yolunun kesişmesiyle Korhan Futacı ve Kara Orkestra'yla yurtiçinde ve yurtdışında birçok konser verdi. Aynı dönemde prodüktörlük çalışmalarına başlayan Özemek, Gaye Su Akyol'un "Develerle Yaşıyorum" ve Yasemin Mori'nin "Deli Bando" albümlerinin prodüktörlüğünü üstlendi. Aralarında Peter Brötzmann, Joe McPhee, William Parker ve Konstrukt gibi isimlerin bulunduğu birçok doğaçlama ve avangard müzisyenle aynı sahneyi paylaştı. Berke Can Özcan ve Korhan Futacı'yla birlikte Marika'yı kurarak çok yönlü üretimlerine devam etti. 2017 yılında solo çalışmalarına yoğunlaşan ilk teklisi "Ayna Kırıldı"da; Özemek'e Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, Erdal Akyol, Mahmut Akbulak ve Justin Shturtz gibi önemli isimler eşlik ederken teklinin prodüktörlüğünü Bülent Ortaçgil ve Selim Saraçoğlu üstlendi. İlk solo albümü "Yalancılar Kahvesinde"yi 2018'de yayımlayan Özemek, albümde eski dönemlerin romantikliği ile çağımızın metalik hislerini karıştırarak oluşturduğu özgün sound'uyla aktarıyor.

Mayıs 2014'ten bu yana ismini kulaktan kulak yaymayı başarmış İstanbul çıkışlı post-punk ekibi The Young Shaven, enerjisinden ve yaramazlığından hiçbir şey kaybetmeden yola devam ediyor. Bol değişkenli ve katmanlı sound'larını sahnedeki güçlü varlıklarıyla seyircilerine aktarabilen ekip; vokalde Archie Mckay, gitarda Todd Gibson, bas gitarda Jake Kanelos ve davulda Orkun Bagatur'dan oluşuyor. Grup, ilk albümleri "…And Venus Was The Name"i 2016'da ve ardından "Perv/Nitecap" teklisini 2017'de yayımladı. Aynı sene içerisinde; kapağında Müjde Ar'ın eski bir fotoğrafının bulunduğu "Honey Babe/It's Gone to Stay" 45'liği, Vintage Records etiketiyle yayımlandı. 2018 Red Bull Music Warm Up kapsamında "Raise A Laugh" parçasının klibini çeken The Young Shaven, geçtiğimiz Ağustos ayında Oh Sees ile aynı sahneyi paylaştı. Geride bıraktığımız yılın son aylarında paylaştıkları "Cig No Fire" teklisi dinleyicilere yerlerinde duramamayı vadediyor.