Yeni Yeteneklere Yıldırım İmzası

Yıldırım Belediyesi kültür-sanat sezonları boyunca birbirinden kıymetli isimleri ilçe sakinleriyle buluşturarak önemli programlara ev sahipliği yaparken, Tiyatro, Erguvan Halk Oyunları ile Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Musikisi, 3D Çizim sanatı, Kara kalem, Yazarlık Akademisi, Sinema Akademisi, Sosyal Medya Uzmanlığı, Resim ve Karikatür dalında ücretsiz düzenlediği kurslarla yeni yeteneklere kendilerini geliştirme imkanı sağlıyor. Uzman eğitmenler öncülüğünde 16 farklı yöreden halk oyunları eğitimi, uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi, en önemli eserleriyle Türk Halk Müziği, 3D Çizim ve Kara kalem ile Resim ve Karikatür kurslarına katılan 7'den 70'e her yaştan Yıldırımlı, kişisel gelişimlerine artı değer sağlamış oldu.

ANADOLU'NUN KÜLTÜREL YANSIMASI

Uzman eğitmenlerin öncülüğünde 7-10 yaş küçükler, 11-14 yaş yıldızlar, 15-25 yaş gençler ve 25 yaş üzeri master gruplarıyla, Anadolu'nun dört bir yanından asırlardan boyunca süre gelen kültür mozaiği, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun çalışmaları ile Yıldırım'da yansıyor. 16 yörenin halk oyununun sahnelendiği Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nda Bursa, Artvin, Kütahya, Aydın, Bilecik, Burdur, Samsun, Trabzon, Rize, Gaziantep, Erzurum, Kastamonu, Adıyaman, Akşehir, Anamur ve Van yörelerine ait oyunlar sergileniyor. Kılıç kalkan ekibini de bünyesinde barındıran Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa'nın kültürünü de yaşatıyor.

PERDE YILDIRIM'DA ARALANIYOR

7'den 70'e her yaş grubu insanın katılabileceği tiyatro kursunda temel tiyatro bilgisinin kazandırılmasına yönelik olarak, sahne bilgisi, rol ve mimik, beden dili, tiyatro tarihi, şiir okuma, diksiyon, dans, müzik ve orta oyunu alanlarında hazırlanan dolgun bir içerikten oluşmakta. Ayrıca tiyatronun temel niteliklerinden olan sahne ahlakı ve disiplini de kursiyerlerin edindikleri temel kazanımlardan. Kurs sonunda hazırlanan sahne gösterileri ile Yıldırımlılar yeteneklerini sergileme imkanı buluyor.

YILDIRIM'DAN BİR İLK

Türkiye'de ilk kez geçen sene Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3D çizim ve kara kalem kursunda kursiyerlere 3 boyutlu çizimlerin yanı sıra kara kalem resim tekniğini uygulama bilgi ve becerisi kazandırılıyor. Nokta ve çizgi, açıklık ve koyuluk, ışık ve gölge temel bilgileri, genel tasarı ilkeleri, renk doku, strüktür, perspektif ve kara kalem resim teknikleri kursa katılan öğrencilere aktarılıyor. Projede her yaş grubundan katılan kursiyerler eğitimler sonunda sanat ve tasarım alanında üretim yapabiliyor.

YAZARLIĞA İLK ADIM

Vatandaşların sosyal yaşamına renk getirerek öncü çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi'nin, düzenlediği Yazarlık Akademisi eğitim programında usta isimler vatandaşlara yazarlığın gereklerini aktardı. 'Yazarlık Akademisi' eğitim programına ücretsiz olarak katılan kursiyerler, alanında Türkiye'nin en iyileri olan eğitmenlerden ders alma imkanı buldu. Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile İnternet Haber Yazarı Süleyman Özışık'ın yazarlığın temel yönlerini aktardığı kurslarda, yazarlığa ilk adım, yazma teknikleri, sosyal medya kullanım teknikleri ve gazetecilik yaklaşımı konuları ele alındı. Öte yandan ünlü isimler 'Yazarlık Akademisi' eğitim programında, Yıldırımlı kalemlere, kelime-cümle zenginliği oluşturma becerileri, farklı ifade yaklaşımı, yazar vasfıyla konuşma, kitle önünde konuşma becerileri, ikna becerileri ve yazma konuşma savunma teknikleri konularını da aktardı.

SOSYAL DÖNÜŞÜME ÖRNEK

Bir şehre hizmet ederken o şehrin refah seviyesini, yaşam kalitesini ve şehrin rekabet gücünü arttırmak için çok geniş yelpazede hizmetler sunmak gerektiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kültürel ve sosyal alanlarda standartları arttırarak insanlarımızla bir arada yaşama kültürümüzü değerlerimizle yaşatacak çalışmalara imza attık. İlçemizde Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen hemşehrilerimizin sayısı oldukça fazla. Bu kadar derin ve farklı zenginliği olan bir ilçede kültür ve sanata da oldukça önem verdik. Bizler de bir arada yaşayan bir toplumda yerel yönetimler olarak, ilçemizde tiyatro oyunları, ünlü isimlerin yer aldığı söyleşiler, yarışmalar ve sergiler ile kültür ve sanatta önemli atılımlar gerçekleştirdik. İlçemizin kültür ve sanat alanında yakaladığı gelişim sosyal dönüşüme örnek" diye konuştu.