Yeni Yıl Alışverişi İçin Geç Kalmayın
1 saat önce
Yeni yıl alışverişini Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden yapanlar, bir yandan yeni yıla özel indirimlerinden, diğer yandan da devam eden depo indirim günlerinden faydanalanarak, ihtiyaçlarını uygun fiyatla temin ediyor.
Yeni yıl alışverişini Şanlıurfa
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden yapanlar, bir yandan yeni yıla özel indirimlerinden, diğer yandan da devam eden depo indirim günlerinden faydanalanarak, ihtiyaçlarını uygun fiyatla temin ediyor.
Ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasıyla her zevke ve bütçeye uygun bol alternatif sunan AVM'de, yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıl ihtiyaçlarını gidermek ya da sevdiklerini hediyelerle mutlu etmek isteyenlerin tercih ettiği öncelikli adres olan AVM'de oyuncaktan mücevhere, giyimden kozmetiğe kadar her ihtiyaç en uygun fiyatlarla temin ediliyor.
Normal sezon indirimleri ve yeni yıla özel indirimlerin yanı sıra ekstra avantaj sağlayan depo indirim günlerinin 2'ncisi de devam ediyor. Erkek, kadın ve çocuk giyim, oyuncak, ayakkabı ve kozmetiğe kadar birçok ihtiyacın sezon indirimlerinin yanı sıra ekstra avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğu depo indirim günleri 30 aralik pazar günü AVM'nin kapanış saati olan 22.00'a kadar devam edecek.
AVM, yeni yıl nedeniyle açılış ve kapanış saatlerinde de düzenleme yaptı. 31 Aralık
Pazartesi günü saat 20.00'da kapanış yapacak olan Piazza, 1 Ocak Salı günü ise saat 12.00 ile 22.00 arasında hizmet verecek. 2 Ocak'tan itibaren ise saat 10.00 ile 22.00 arası olan normal açılış kapanış saatlerine geçilecek. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:02 Kaynak: İHA
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