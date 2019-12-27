Yeni yıl alışverişlerinde tüm avantajlar Forum Trabzon'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yıl alışverişlerinde tüm avantajlar Forum Trabzon'da - Son Dakika

Yeni yıl alışverişlerinde tüm avantajlar Forum Trabzon'da

6 saat önce

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon, yeni yıla girerken herkese kazançlı bir alışveriş fırsatı sunuyor.

Yeni yıl alışverişlerinde tüm avantajlar Forum Trabzon'da, System.String[]

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon, yeni yıla girerken herkese kazançlı bir alışveriş fırsatı sunuyor. Aynı gün içinde toplam 350 TL'lik alışverişe 30 TL para yüklü 'Forum Trabzon Kart' kazandıran kampanya sayesinde ziyaretçiler harcadıkça kazanıyor.


Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, 20 Aralık 2019 Cuma günü başlayan kampanya ile alışveriş yapan ziyaretçiler "Forum Trabzon Kart" kazanma şansı yakalıyor. Aynı gün içinde en fazla 3 fiş/faturada toplamda 350 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 30 TL yüklü Forum Trabzon Param Kart'ı kazanacak. Forum Trabzon'dan yapılan açıklamada, kampanyanın bin 200 adet kart ile sınırlı olduğu belirtilirken, "Stoklar tükendiğinde sona erecektir. Alışveriş tutarı karşılığında para yüklü kartını almak isteyen ziyaretçilerin fişleriyle danışma noktasına gelmesi yeterli. Harcadıkça kazandığınız bu fırsatı kaçırmamanız için sizleri Forum Trabzon'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzon, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar
Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları İstanbul'da park halindeki TIR çalındı

Son Dakika Haberleri
23:35 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
23:34 FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (2) - Son Dakika
23:33 Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı - Son Dakika
23:32 Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika
23:31 Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi-2 (DRONE) - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:38:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yıl alışverişlerinde tüm avantajlar Forum Trabzon'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]