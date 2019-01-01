Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Coşkusu

Yeni Yıl Coşkusu

17 dakika önce

Edirne'de vatandaşlar 2019'un gelişini coşkuyla kutladı.

Edirne'de vatandaşlar 2019'un gelişini coşkuyla kutladı. Eğlence mekanları da dolup taştı.

Bazı vatandaşlar yeni yılı karşılamak için komşu ülkeleri tercih ederken, komşu ülkelerden gelen birçok vatandaş ise yılbaşı için Edirne'yi tercih etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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