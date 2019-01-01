Yeni Yıl Coşkusu
17 dakika önce
Edirne'de vatandaşlar 2019'un gelişini coşkuyla kutladı.
Edirne
'de vatandaşlar 2019'un gelişini coşkuyla kutladı. Eğlence mekanları da dolup taştı.
Bazı vatandaşlar yeni yılı karşılamak için komşu ülkeleri tercih ederken, komşu ülkelerden gelen birçok vatandaş ise yılbaşı için Edirne'yi tercih etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:10 Kaynak: AA
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