Yeni Yıl Coşkusu 67 Burda AVM'de yaşandı - Son Dakika

Zonguldaklılara özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerine yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşattı.



Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 67 AVM, ziyaretçilerine yeni yılda da keyifli bir alışveriş deneyimi sundu. Zonguldaklıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 67 Burda AVM, 31 Aralık Salı günü gerçekleştirilen kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 450 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 150 kişiye Migros Yılbaşı Kutusu hediye etti.



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerine yıl boyunca eğlence ve alışverişin keyfini yaşatmaya devam edecek.



Esas 67 Burda AVM



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 m'lik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak'ta hizmet veriyor.



Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak'ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkartıyor.



Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde "Sevgi Postanesi" projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü aldı. - ZONGULDAK