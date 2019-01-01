Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Coşkusu - Eskişehir

Yeni Yıl Coşkusu - Eskişehir

12 dakika önce

- Genel görüntüler Eskişehir'de bir araya gelen vatandaşlar ve turistler, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

- Genel görüntüler Eskişehir'de bir araya gelen vatandaşlar ve turistler, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ve çeşitli Arap ülkelerinden gelen turistler, saatler gece yarısını gösterdiği anda saniyeleri sayarak yeni yıla "merhaba" dedi. Arap turistler, yöresel halk oyunları ve şarkılarla yeni yılı karşıladı.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin 500 polis görev yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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