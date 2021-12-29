Yeni yıl coşkusu TRT'de yaşanacak - Son Dakika

TRT tarafından hazırlanan yılbaşına özel içerikler yeni yıl akşamında seyircinin beğenisine sunulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, canlı konserler, diziler ve radyo programlarına ev sahipliği yapacak TRT, yılbaşı gecesinde eğlencenin adresi olacak.

TRT 1'in uzun soluklu aile dizisi "Seksenler" yılbaşına özel hazırlanan bölümüyle ekranlara gelecek. 31 Ocak akşamı saat 20.00'de "Seksenler Yılbaşı Özel" bölümü, seyirciyle buluşacak.

Geçmişte TRT ekranlarında yer alan sanatçıların unutulmaz anlar yaşatacağı nostaljik yılbaşı programı "1'de Nostalji" ise aynı gün saat 23.45'te TRT 1'de ekrana gelecek.

Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıl konseri canlı yayınla TRT 2'de

Şef Kirill Petrenko'nun yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, yılbaşı gecesine özel konser verecek.

Richard Strauss'dan Maurice Ravel'e kıymetli bestekarların sevilen eserlerinin seslendirileceği "Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri" 31 Aralık Cuma saat 19.30'da canlı yayınla TRT 2 ekranlarında olacak.

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yeni yıl konseri, Wiener Musikverein sahnesinden tüm dünyaya umut, dostluk ve barış temennisiyle gerçekleşecek.

Avusturyalı Şef Daniel Barenboim'in yönetiminde, Josef Strauss, Johann Strauss II., Joseph Hellmesberger Jr., Eduard Strauss ve Carl Michael Ziehrer'in eserlerinin seslendirileceği Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri ise 1 Ocak Cumartesi günü saat 13.15'te canlı yayınla TRT 2'de izlenebilecek.

TRT Müzik'te yeni yıl coşkusu

Yeni yılı evinde karşılayacaklar için TRT Müzik birbirinden renkli programlarla izleyicisinin karşısında olacak. 31 Aralık saat 15.00'te "Hey Gidi Günler" programının yeni yıl için hazırlanan özel bölümü hatıralara dokunacak.

Aynı gün Türk enstrümanları ile dünya müziğini buluşturan "Laterna" saat 20.30'da ekranlara gelirken, hatıralara dokunan şarkıların ve türkülerin yer aldığı "Arşivden" programı üç bölüm halinde izleyiciyle buluşacak. Programın saat 16.30'da ekranlara gelecek bölümünde en güzel türküler yankılanırken, saat 18.30'da yeni yıl özel bölümü ve 00.30'da arabesk özel bölümü ekranlarda olacak.

TRT klasiği "Akşam Sefası" programı, 31 Aralık Cuma saat 22.00'de şarkılar ve türkülerle yeni yılı selamlayacak.

TRT Müzik izleyicileri yeni yılın ilk gününde de muhteşem programlarla buluşturacak

Cem Karaca'nın hafızalara yer eden Gülhane Konseri, usta sanatçıyı özleyen tüm hayranları için 1 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te TRT Müzik ekranında olacak.

Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde gerçekleşecek "Kadının Senfonisi" programı, aynı gün saat 22.00'de TRT Müzik'te olacak.

Popun kahramanı Sting'in en ünlü şarkılarını senfonik düzlemde hayranları ile buluşturduğu "Sting Berlin Konseri" ise 1 Ocak Cumartesi saat 23.00'te TRT Müzik'te ekrana gelecek.

TRT Radyolarında ise günün anlam ve önemine yönelik hazırlanan içeriklerle, radyo dinleyicileri birbirinden güzel konser ve şarkılarla yeni yılı karşılayacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Le Divas grubu, TRT Avaz ekranlarında yılbaşına özel konser verecek. 31 Aralık Cuma günü saat 23.30'da yayınlanacak konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Le Divas grubunun beraber gerçekleştireceği konser, yeni yıla özel olarak ekranlara gelecek.