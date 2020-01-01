Yeni yıl eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yıl eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Yeni yıl eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü

6 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklanarak öldürüldü.

Yeni yıl eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 6653 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Uktam Reyimbayev ile arkadaşları, yeni yıl kutlaması için biraraya geldi. Ancak ilerleyen saatlerde arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Reyimbayev, grup içinden henüz kimliği belirlenemeyen biri tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uktam Reyimbayev'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Reyimbayev'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardında İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, evde bulunan 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor.


Türkmenistan, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik
Esenyurt'ta vahşi cinayet! Boğazını kesti, gözlerini oydu Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi! Beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
17:31 TCG Yavuz fırkateynine Trabzonlulardan yoğun ilgi - Son Dakika
17:30 Balıkesir polisinden yeni yıl mesaisi - Son Dakika
17:30 Kangal'daki termik santralin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
17:29 Zeytinburnu'nda iki otobüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
17:28 Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi sezonu yeni yılın ilk gününde açtı - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika
17:10 Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 17:33:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yıl eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]