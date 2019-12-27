Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Yeni yıl Erzurum'da 'Saltuklu Yılı' olarak kutlanacak - Son Dakika

Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak

6 saat önce

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Saltukluların Anadolu'nun ilk Müslüman Türk beyliği olduğunu belirterek, "Saltuklu Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında çok önemli hizmetler yapmıştır.

Yeni yıl Erzurum'da

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Saltukluların Anadolu'nun ilk Müslüman Türk beyliği olduğunu belirterek, "Saltuklu Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Biz de 2020 yılını, Erzurum'u başkent seçen 'Saltuklu Yılı' ilan edeceğiz." dedi.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kapılarının Türklere 1048'deki Pasinler Savaşı ile aralandığını belirterek, 1071 Malazgirt Zaferi ile bu kapıların tamamen Türklere açıldığını anımsattı.

Anadolu'nun fethinin Sultan Alparslan'ın talimatı ile bu tarihten itibaren başladığını anlatan Uçar, Anadolu ve Erzurum için ise Saltuklu Beyliği döneminin ayrı bir önemi olduğuna işaret etti.

Uçar, kadim bir şehir olan Erzurum'da Bizans, İlhanlı ve çeşitli medeniyetlere ait çok önemli eserler olduğunu aktararak, bunlar arasında özellikle Saltuklulara ait paha biçilmez tarihi eserlerin yer aldığına vurgu yaptı.

Tarihi Erzurum kalesindeki mescit, saat kulesi olarak bilinen minare gibi şehre çok değerli eserler bırakan Saltukluların bu eserlerinin birçoğunun halen ayakta olduğunu belirten Uçar, 130 yıl Erzurum'da hüküm süren Saltuklu kültürü ve medeniyetine sahip çıktıklarını aktardı.

Uçar, kentteki tarihi eserleri koruyup gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Saltuklular Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Biz de 2020 yılını, Erzurum'u başkent seçen 'Saltuklu Yılı' ilan edeceğiz. Yeni yılda bu kültüre sahip çıkmak adına çeşitli etkinlikler yapacağız, bu konudaki hazırlık ve çalışmalarımız sürüyor. Saltuklular Anadolu'nun ilk Müslüman Türk beyliğidir ve başkenti Erzurum'un Yakutiye sınırlarındadır, bıraktıkları eserler halen ilçemizde yaşamaktadır."

Uçar, bu nedenlerle Saltukluları yad edip gelecek kuşaklara aktaracaklarını söyledi.

Belediyecilik çalışmalarına da değinen Uçar, vatandaşın beklentilerini karşılamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Yakutiye, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı
Beren Saat'in merakla beklenen dizisi Atiye yayınlandı ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz

Son Dakika Haberleri
22:39 Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması - Son Dakika Haber
22:33 İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi! - Son Dakika Haber
22:32 Özgür Özel'den gündeme ilişkin değerlendirmeler - Son Dakika Haber
22:32 Siirt'te 18 köy yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika Haber
22:31 Mersin'de 'Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu' projesi açılış töreni - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:50:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]