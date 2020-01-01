Yeni yıl gecesi narkotik uygulaması - Son Dakika
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Yeni yıl gecesi narkotik uygulaması

6 saat önce

Yeni yıl gecesi narkotik uygulamasıADANA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl gecesinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik uygulama yaptı.

Yeni yıl gecesi narkotik uygulaması

ADANA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl gecesinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik uygulama yaptı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik şubelerinden polislerin de katıldığı uygulamada merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve 19 Mayıs mahallelerinde denetimler yapıldı. Belirlenen noktalarda şüpheli araç ve kişileri durduran ekipler, arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada araçlar, didik arandı. Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin gece boyu devam edeceği belirtildi.

Yeni yıl gecesi narkotik uygulaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
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