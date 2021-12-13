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Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika

Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı

13.12.2021 16:32
Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı

İstanbul'da pasaport almak isteyen vatandaşlar, randevu yoğunluğu nedeniyle işlem yaptıramıyor. Yoğunluğun yeni yılda yüzde 36 zamlanacak harçlardan etkilenmek istemeyen vatandaşlardan kaynaklandığı ileri sürülüyor.

İstanbul'da 39 ilçede nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı. Bu durum pasaport süresi dolan ve yurt dışına gitmesi gereken birçok kişinin mağdur olmasına neden oluyor.

YÜZDE 36'LIK ZAM GELEBİLİR

Yaşanan yoğunluk nedeniyle pasaport randevusu alamayanlar, ilçe nüfus idaresine gidince de "Randevusuz işlem yapılamıyor" cevabını alıyor. Yoğunluğun, yeni yılda pasaport harçlarına yapılabilecek yüzde 36'lık zamdan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı

Son anda bir indirime gidilmemesi halinde, yeni yılda 1 yıllık pasaport harcının 332 liradan 452 liraya, 3 yıllık pasaport harcının 770 liradan 1048 liraya, 4-10 yıllık pasaportun bedeli de 1008 TL'den 1478 liraya yükselecek. Bu nedenle de birçok kişinin yıl sonuna kadar zamsız pasaport edinmek istediği, bunun da randevularda doluluğu yüzde 100'e taşıdığı belirtiliyor.

Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı

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Son Dakika Yaşam Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı - Son Dakika
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