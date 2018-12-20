Yeni Yıl Hazırlıkları - New
7 saat önce
ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında, 31 Aralık 2018 gecesi geri sayım ile birlikte ışıklandırılacak olan 2019'un 1 ve 9 rakamları, One Times Square Binası'na asılmak üzere Times Meydanı'na getirildi.
ABD
'nin New York
eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında, 31 Aralık
2018 gecesi geri sayım ile birlikte ışıklandırılacak olan 2019'un 1 ve 9 rakamları, One Times Square
Binası'na asılmak üzere Times Meydanı'na getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:16 Kaynak: AA
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