Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Hazırlıkları - New

Yeni Yıl Hazırlıkları - New

7 saat önce

ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında, 31 Aralık 2018 gecesi geri sayım ile birlikte ışıklandırılacak olan 2019'un 1 ve 9 rakamları, One Times Square Binası'na asılmak üzere Times Meydanı'na getirildi.

ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında, 31 Aralık 2018 gecesi geri sayım ile birlikte ışıklandırılacak olan 2019'un 1 ve 9 rakamları, One Times Square Binası'na asılmak üzere Times Meydanı'na getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:16 Kaynak: AA

Aralık, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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