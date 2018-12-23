Yeni Yıl Hediye Önerileri | Ne Hediye Alıcam? ??

Hediye seçmek benim için her zaman çok zor olmuştur.

Hediye seçmek benim için her zaman çok zor olmuştur. Yılbaşında ise bir sürü kişiye hediye almak gerekiyor bu yüzden daha zor. Size yeni yıl için hediye önerileri verdim. Umarım işinize yarar.

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