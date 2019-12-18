Yeni yıl hediyeleri için 'Yılbaşı Pazarı' kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yıl hediyeleri için 'Yılbaşı Pazarı' kuruluyor - Son Dakika

Yeni yıl hediyeleri için 'Yılbaşı Pazarı' kuruluyor

7 saat önce

El yapımı otantik takılardan ev aksesuarlarına, deri çanta tasarımlarından organik ürünlere kadar herkese hitap eden hediye alternatifleri için Trump Alışveriş Merkezi'nde 'Yılbaşı Pazarı' kurulacağı duyuruldu.

Yeni yıl hediyeleri için 'Yılbaşı Pazarı' kuruluyor, System.String[]

El yapımı otantik takılardan ev aksesuarlarına, deri çanta tasarımlarından organik ürünlere kadar herkese hitap eden hediye alternatifleri için Trump Alışveriş Merkezi'nde 'Yılbaşı Pazarı' kurulacağı duyuruldu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla herkesi hediye telaşı sardı. Hediye alternatiflerinin sunulduğu 'Yılbaşı Pazarı' 19-22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Trump AVM Yılbaşı Pazarı'nda el yapımı otantik takılardan ev aksesuarlarına, deri çanta tasarımlarından organik ürünlere kadar yüzlerce özel hediye alternatifi yer alacak. Butik markaların stand kuracağı pazarda, ideal ve yaratıcı hediye seçenekleri bulunacak.


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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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