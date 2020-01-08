Yeni yıl hediyeleri 'iyilik' oldu - Son Dakika
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Yeni yıl hediyeleri 'iyilik' oldu

6 saat önce

"Kampüste İyilik Var" sloganıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi, öğrencisinden çalışanına ve akademisyenine bir araya gelerek kurduğu gönüllü takımı ile yeni yılda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Yeni yıl hediyeleri 'iyilik' oldu, System.String[]

"Kampüste İyilik Var" sloganıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi, öğrencisinden çalışanına ve akademisyenine bir araya gelerek kurduğu gönüllü takımı ile yeni yılda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Gönüllü takımı, öğrenci konseyi ile birlikte, kampüste ışıklandırdıkları İyilik Ağaçlarının altına koydukları kutularla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için eldiven, atkı, bere gibi birçok malzeme topladı.


Her öğrencinin sembolik olarak 1 krediye denk gelen sosyal sorumluluk dersini almadan mezun olamadığı Yaşar Üniversitesinde, öğrenciler ve gönüllüler bu yeni yılda da ihtiyaç sahipleri için bir kampanya düzenledi. Bu kapsamda, 2015 yılından bu yana aralarında LÖSEV, TEMA, HAYTAP, TEGV, KAÇUV gibi ulusal EÇEV, Sokak Çorbacıları Derneği gibi yerel sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak 7 bin 795 öğrenci projelere katılıp 63 bin saatlik gönüllü çalışma gerçekleştirerek binlerce kişinin hayatına iyilik dokunuşu yaptı.


Sosyal sorumluluk dersi kapsamında, çevre temizliğinden sokak hayvanları için mama toplamaya, fidan dikiminden okul boyamaya, kütüphane kurmaktan ihtiyaçları olan elbiseleri temin etmeye kadar projeye üniversite çalışanları ve akademisyenler de "Kampüste İyilik Var" sloganıyla oluşturdukları gönüllü takımıyla destek oldu.


"Bu çalışmayı 4 yıldır farklı temalarda organize ediyoruz"


Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, sosyal sorumluluk ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Yıl boyunca birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını çevremize ve tüm İzmir'e yaymak, etrafımızdaki iyilik halkasını büyütmek amacıyla çalışıyoruz. 'İzmir'de İyilik Var' projesini birçok STK ile birlikte hayata geçirdik. Bu yıl da öğrenci konseyi ile birlikte ışıklandırdığımız ağaçların altına ve kampüsün çeşitli yerlerine iyilik kutuları yerleştirdik. 15 gün boyunca herkes buraya belirlenen ihtiyaçlara göre giyecekten, kırtasiyeye kadar birçok şeyi bıraktı. Bu çalışmayı 4 yıldır farklı temalarda organize ediyoruz. Bu yıl da 350 çocuk için atkı, bere, eldiven, çorap setleri hazırlamak için yola çıktık; ancak iyilik kutularında kırtasiye malzemelerinden kitaba, tabletlere, oyun hamurlarına, boya ve ebru setlerine kadar birçok malzeme toparlandı. Bütün üniversite, akademisyeninden çalışanına ve öğrencisine bu çalışmanın bir tarafından tuttu. Geldiğimiz noktada 40 koli malzeme, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki sahiplerine iletilmek üzere yola çıkıyor" dedi.


Yaşar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Türkiz Ateşsaçan da, yeni yıl öncesinde "İyilik Ağaçları" ismini verdikleri projeyle kampüsteki bazı ağaçları ışıklandırıp altlarına iyilik kutuları bıraktıklarını belirterek, "'Siz de ihtiyaç sahibi çocuklar için eldiven, atkı, bere ve çorapları ağaçların yanında bulunan kutulara bırakabilirsiniz' diyerek çağrıda bulunduk. Okulumuzdaki tüm öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar bu kampanyamıza büyük ilgi gösterdi. Hedeflediğimizden fazla miktarda eşya topladık, diğer malzemeleri de sınıflandırıp diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Öğrenciler olarak iyilik temalı kampanyalarımızı yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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