Yeni yıl hediyesi Çankayalı kadınlardan - Son Dakika
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Yeni yıl hediyesi Çankayalı kadınlardan

6 saat önce

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları dolayısıyla "Mor Bayrak" sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların istihdama eşit katılımını sağlamak için çalışmalarına yeni yıl öncesinde de devam ediyor.

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Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları dolayısıyla "Mor Bayrak" sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların istihdama eşit katılımını sağlamak için çalışmalarına yeni yıl öncesinde de devam ediyor.


Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla "Mor Bayrak" sahibi olan Çankaya Belediyesi, el emeği ürünlerine pazar oluşturmaya devam ediyor. İlk olarak alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarla kadınların üretimlerini alıcısıyla buluşturan, ardından pazar yerlerinde stantlar açan Çankaya Belediyesi, yeni yıl öncesinde de kadınlara stant açtı. 25-30 Aralık tarihleri arasında Çankayalı kadınların ürettiği ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse kadar pek çok ürün 12.00-20.00 saatleri arasında Kuğulu Park'ta, 14.00-20.00 saatleri arasında ise Ata Park'ta (Çayyolu) alıcısıyla buluşacak. 160 kadının yer alacağı stantlarda, takı, bere, defter, şişe boyama, deri ürünler, anahtarlık ve örgü bebekler de satışa sunulacak. Stant açılan parklarda aynı zamanda sevilen sanatçıların yer aldığı konserler de düzenlenecek. Tamamı 18.30'da başlayacak konserlerin programı ise şöyle:


"25 Aralık Çarşamba Kuğulu Park: Vedat Sakman, Ata Park: Uninvited Jazz Band, 26 Aralık Perşembe Kuğulu Park: Pırılay Pekpak, Ata Park: Gülce Altunel Quartet, 27 Aralık Cuma Kuğulu Park: DörtxDört, Ata Park: Yol Arkadaşları, 28 Aralık Cumartesi Kuğulu Park: Destan, Ata Park: Hatay Nazım Hikmet Koro, 29 Aralık Pazar Kuğulu Park: Manuş-u Ala, Ata Park: Luxus, 30 Aralık Pazartesi Kuğulu Park: Jazz Matiz, Ata Park: Piiz"


"Emeğin karşılığını bulması önemli"


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadınların üretimde bulunması kadar ürünlerin alıcısına ulaşmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Çankaya emekçi kadınların kalesi olmaya devam edecek. Kadınların emeğinin görünür kılınması ve maddi karşılığını bulması bizim için büyük mutluluk" dedi.


Başkan Taşdelen, kadınların sosyal yaşama ve istihdama eşit katılımı için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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