Yeni yıl hediyesi olarak HUH Token! - Son Dakika

Kripto dünyasında hayır işleri moda oluyor!

Yeni gelir havuzları, iyi ya da kötü bir hayır kurumunun çalışma şeklini değiştirebileceğine işaret ediyor. Amerika'nın ilk milyoneri John D. Rockefeller ise ülkenin ilk modern hayırsever iş modelini kurdu. Rockefeller'in kişisel olarak ve doğrudan verebileceğinden daha fazla parası vardı. Tam da bu yüzden ölümünden çok sonra geniş bir misyona uygun olarak dağıtmak için bir organizasyon kurdu. Hayır kurumları, kripto paranın sözünün temelinde yatan açıklık, verimlilik ve merkezi olmayan güçten çok şey öğrenebiliyor. Mevcut bağış modeli, bağış fonlarının nihai varış noktalarına varmadan önce karmaşık birçok uluslu ve yerel organizasyonlar ağından geçmesini gerektiriyor. Dolar ve bilgi genellikle yol boyunca bozulur ve son kullanıcı, kaynak tahsisinin aktif bir aracısı olmaktan ziyade, sıklıkla ürün veya hizmetlerin pasif bir alıcısı olarak görülüyor. Jack Dorsey, Elon Musk ve Vitalik Buterin gibi insanlar, GiveDirectly aracılığıyla ihtiyacı olanlara 25 milyon doların üzerinde kripto para birimi bağışında bulunmak için Pine ve binlerce kişiye katıldı. Yeni kripto para birimleri ortaya çıktıkça ise bu konuda derin bir anlayış oluşuyor.

HUH Token 6 Aralık'ta kripto piyasasına girdi

HUH Token, 6 Temmuz Pazartesi günü piyasaya sürülen yepyeni bir coin birimi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda 11 binden fazla cüzdan sahibi var ve bir haftadan kısa bir sürede %6000'in üzerinde değer kazandı. HUH Token Akıllı Sözleşme Yönlendirme Mekanizması nedeniyle piyasa kırmızıdayken bile büyümeye devam ediyor. HUH Token'ın hayırsever karakteri başarısının bir parçası olarak görülürken sahiplerine birçok da avantaj sunuyor. HUH Token satın alan kişilere bir kod teslim ederek çalışıyor. Web sitelerinden edinilebilen kod, başka bir yeni sahibi tarafından ilk kez kullanıldığında, kodu sağlayan kişi satın almanın %10'unu kazanıyor. Bu %10 şu anda Binance'de de bulunuyor ve bununla birlikte yakın gelecekte bir dizi farklı kripto para biriminde dağıtılmasını mümkün kılıyor. Bu kodu elde etmek için HUH Token'ı tavsiye edebilinen kişi sayısında bir sınırlama bulunmuyor ve kodu kullanan herkes bir maliyet indirimi sağlıyor.

HUH Token Elon Musk'a bağış yapacak

HUH Token, parasallaştırılmış sosyal etkiye dayalı sıkı sıkıya bağlı bir topluluk yaratmayı amaçlıyor.Teknik incelemeleri, öncelikle duygu analizine dayalı bir sosyal medya ağı olan MetHUH için planlarını detaylandırıyor. Ayrıca, toplam arzın %20'sini hayır amaçlı Elon Musk'a bağışlayacağını da vaat ediyor. Bu şu anda 34.720.800 $ değerine denk gelirken, tek yapması gereken onu kabul etmek ve hayır kurumlarına harcamak ve kripto para birimini tanımak. Kripto para birimleri veya blok zinciri programlama, bağış uygulamasının iyileştirilmesine potansiyel olarak yardımcı olabiliyor. Akıllı sözleşmeler, sonuca dayalı finansman için yeni yöntemler başlatıp halka açık defterler yeni şeffaflık standartları getirebiliyor ve dijital para birimleri, sermaye kısıtlamaları veya yetersiz fiat para birimi karşısında yardım dağıtmak için yeni araçlar sağlayabiliyor. Tabii ki bu potansiyelin yerine getirilmesi, dünyanın finansal olarak güvensiz insanları göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve şu anda bunu uygulayanları daha fazla teşvik ediyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

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