Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl İçin 2019 Adet Fidan Dağıtıldı

Yeni Yıl İçin 2019 Adet Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Adana'da Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle vatandaşlara yeni yıl dolayısıyla 2019 adet fidan dağıtıldı.

Yeni Yıl İçin 2019 Adet Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Adana'da Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle vatandaşlara yeni yıl dolayısıyla 2019 adet fidan dağıtıldı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi işbirliğiyle ziyaretçilere "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" slogonı ile 2019 yılı için 2019 adet fidan dağıtıldı.

Yeni yıla saatler kala Optimum AVM'ye gelen ziyaretçiler, kara selvi, adaçayı, fıstık çamı, defne, keçi boynuzu ve biberiye fidanları ile karşılandılar.

Etkinliğe katılarak ziyaretçilere fidan dağıtan Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, her yıl olduğu gibi bu yıl da Optimum'un ev sahipliğinde, ziyaretçilere 2019 yılına girerken 2019 adat fidan dağıttıklarını belirterek, "Halkımız, yeni yıla fidan dikerek girsin istiyoruz. Çünkü, fidan dikmek tüm insanlığa karşılıksız fayda sağlayan en değerli etkinliktir. Bu fidanlardan oluşacak ormanlar oksijen üreterek, çevre temizliğine katkı sağlayacak, toprak ve suyun temizliğine sigorta olacak, beşikten mezara her alanda yararlı ürünleri ile tüm insanlık için faydalı bir doğal kaynak sağlayacak" dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak dağıtılan fidanlardan alan Karataş Atatürk İlkokulu öğrencileri de büyük sevinç yaşayanlardan oldu.

Sınıf öğretmeni İlknur Şahinarslan, fidanlarını aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Eğitimciler olarak tek amacımız öğrencilerimizin beyinlerini bilgi ile doldurmak değildir. Amacımız, onların iyi bir vatandaş olarak yetişmelerine de katkı sunmaktır" dedi.

Şahinarslan, bu etkiliğe katılarak dağıtılan fidanları alıp kendi elleriyle dikecek olan öğrencilerin genç beyinlerine orman sevgisini aşılamanın önemine de değinerek, düzenleyecekleri doğa yürüyüşünde bu fidanları toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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