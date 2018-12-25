Yeni Yıl İçin Petrol Fiyat Beklentileri Düştü
1 saat önce
Wall Street Journal tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 13 global yatırım bankası 2019 yılı için petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler. 13 yatırım bankasının Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminleri varil başına 69 dolar oldu. Önceki ay yapılan ankette bu beklenti bir varil için 77 dolar seviyesindeydi. Batı Teksas petrolü için 2019 ortalama […]The post Yeni yıl için petrol fiyat beklentileri düştü appeared first on Enerji Enstitüsü.
Wall Street Journal
tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 13 global yatırım bankası 2019 yılı için petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.
13 yatırım bankasının Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminleri varil başına 69 dolar oldu. Önceki ay yapılan ankette bu beklenti bir varil için 77 dolar seviyesindeydi.
Batı Teksas
petrolü için 2019 ortalama fiyat beklentisi de varil başına 70 dolardan 63 dolar seviyesine indi.
ICE'de Brent petrolü şu sıralarda cuma gününe göre 2 cent düşüşle 53,80 dolardan, NYMEX'de Batı Teksas petrolü ise 1 cent düşüşle 45,49 dolar civarından işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:48
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