Yeni yıl ihtiyaçları marketlerdeki yerini aldı - Son Dakika
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Yeni yıl ihtiyaçları marketlerdeki yerini aldı

7 saat önce

(Kurumsal Haber) -Türkiye organize perakende sektöründe yer alan markalardan CarrefourSA, doldurulmuş ya da kızarmış hindiden, çeşit çeşit mezelere, yılbaşının vazgeçilmezi çam ağacından süslemelerine ve hatta Talih Kuşu Milli Piyango biletiyle yeni yıla hazır olduğunu duyurdu.

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(Kurumsal Haber) -Türkiye organize perakende sektöründe yer alan markalardan CarrefourSA, doldurulmuş ya da kızarmış hindiden, çeşit çeşit mezelere, yılbaşının vazgeçilmezi çam ağacından süslemelerine ve hatta Talih Kuşu Milli Piyango biletiyle yeni yıla hazır olduğunu duyurdu.

CarrefourSA, yaklaşan yeni yılla birlikte yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri, marketlerinden müşterileriyle buluşturmaya başladığını açıkladı. Yeni yıla dair görüşlerini aktaran CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yeni bir yılın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

KARTALLIOĞLU: HER YENİ YIL, YENİ BAŞLANGIÇLAR DEMEKTİR

Kutay Kartallıoğlu, "Bir yılı daha birlikte geride bırakıyor, yeni bir yılın heyecanını yaşıyoruz. Her yeni yıl, yepyeni başlangıçların habercisidir. 2020 yılının başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, müşterilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile müşterilerimiz adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. CarrefourSA olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız" diye konuştu.

HİNDİ ÇEŞİDİNDE ARTIŞ

Yılbaşı sofrasından hindiyi eksik etmeyenler için 25 yıldır hindi siparişi alıp yılbaşı akşamı evlere teslim eden CarrefourSA, bu yıl çeşidi artırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Müşterilerin tercihine göre doldurulmuş hindi, yarım hindi ya da hindi but şeklinde 28 Aralık Cuma, saat 22.00'ye kadar marketlerden ya da web sitesi üzerinden sipariş alarak 31 Aralık akşamı belirtilen adrese tam saatinde teslim ediliyor. 249,99 TL'ye Doldurulmuş Kızarmış Bütün Hindi Kestaneli İç Pilav, 7-8 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında mantar sote, şakşuka, haydari, rus salatası ve acılı ezme hediye ediliyor. 139,99 TL'ye ise,  3 – 4 kişilik porsiyon şeklinde Kızarmış Yarım Hindi servis edilip, yanında Kestaneli İç Pilav, Mantar Sote, Şakşuka, Rus Salatası hediye veriliyor. 89,99 TL'ye Hindi But, 2 – 3 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında Kestaneli İç Pilav, Acılı Ezme ve Haydari hediye veriliyor. Doldurulmuş Roaster Piliç ise, 89,99 TL'ye 3 – 4 kişilik porsiyon şeklinde servis edilip yanında Kestaneli İç Pilav, Acılı Ezme ve Haydari hediye ediliyor" denildi.

Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir ile Bodrum'dan talep edilen ve 2017 – 2018 yılları arasında yüzde 60 artan hindi siparişlerinde artış için en önemli faktör, siparişin web sitesinden verilebiliyor olması denildi.

BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI

Büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğu 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde CarrefourSA bu yıl da, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu yıl Milli Piyango sahibi olmak isteyenlere kredi kartıyla satın alma imkanı olduğu da açıklandı.

SÜSLER VE TOMBALA DA MARKETLERDE YERİNİ ALDI

Yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar için alışılagelmiş yılbaşı eğlencesi olan Tombala, yılbaşının olmazsa olmazı çam ağacı ve yeni yıl süsleri ile geceye eşlik eden mezeler, kuruyemişler ve meyve çeşitlerinin de marketlerde yer aldığı belirtildi.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:47 Kaynak: DHA
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