Yeni Yıl İle Beraber Yeni Dekorasyon Trendleri!

Gün ışığıyla doldurulmuş iç mekan tasarımları ile fonksiyon ve estetiği bir bütün olarak projelerinde sunan EDDA Mimarlık Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, 2019 yılında dekorasyonda dikkat edilmesi gereken noktaları, yeni trendleri ve farklı stilleri mercek altına aldı. Dekorasyonda değişime gitmek isteyenler veya trendler doğrultusunda yeni bir dekorasyon yaratacaklar için analizlerini aktaran Eda Tahmaz'a göre bu yıl, toprak tonları hakimiyetini ilan ediyor olacak. Malzemelerde doğallık, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yükselişini sürdürürken kadife kumaşlar ve mobilyalarda esnek detaylar dekorasyonda kendi çekim alanlarını yaratıyor olacaklar. Kullanımına oldukça sık rastladığımız İskandinav stili ise bambaşka bir yorum kazanarak Japon minimalizmi ile buluşuyor ve iç mekanlar zarif bir havaya bürünüyor.

Geçtiğimiz sene sıklıkla kullandığımız toz pembe, bebek mavisi, su yeşili gibi yumuşak renkler, bu sene yerini toprak tonlarına bırakıyor. Açık ve koyu tonları bulunan adaçayı yeşili, gri ve bej tonları ile bu renkleri tamamlayan doğal renkler, 2019 renk dekorasyonunda ön plana çıkıyor. Nötr tonlar içerisinde kullanım kolaylığı ile sıklıkla tercih edilen gri, farklı renklerle kombinlendiğinde, mekan içerisinde klas bir hava yaratırken, siyahtan vazgeçemeyenler ise beyazın yerini alan mat siyahın yükselişinden oldukça memnun kalacak. Banyolar ve mutfaklarda da yoğunlukla kullanılacak olan mat siyah, 2019'un getirdiği en iddialı trendlerden…

İLHAMINIZI DOĞADAN ALIN…

Renklerin yanı sıra kullanılan malzemelerde de tasarımda doğallık arayışı ön plana çıkıyor. Dekorasyonda cam, ahşap ve metalin bir arada kullanımı heyecan verici sonuçlar yaratmakta. Duvarlarda ve tezgahlarda mermer kullanımı ise dekorasyon stili ne olursa olsun zarif bir görünüm için vazgeçilmez. Zemin kaplamalarında terrazo malzeme ile bu sene, 1950'lere geri dönüyoruz. Beton yüzeylerin içine yerleştirilmiş mermer, granit, quartz ve renkli camlarla yaratılan terrazzo dokusu zeminde kullanıldığı gibi duvarlardan mobilyalara ve sofra aksesuarlarına kadar birçok yerde kendine yer buluyor. Doğal taş görünümlü ve ahşap dokulu seramikler de mekanlarda yalın ve estetik bir çizgi yakalamamıza olanak sağlıyor.

Son birkaç senedir mobilya tasarımlarında oldukça popüler hale gelen geometrik formlar ve keskin çizgiler, alışılmış tasarımları unutturmaya ve dekorasyona farklı bir boyut getirmeye başladı. Ancak, bu sene geometrik formlar yerini eğri şekillere, keskin hatlar ise yerini esnek detaylara bırakarak iç mekan tasarımlarında akışkan bir görünüm hedefleniyor. Bunun yanı sıra küçülen yaşam alanları ile beraber minimalist yaklaşım, günden güne daha çok sempati kazanıyor. Mobilyalarda daha sade, ergonomik, multifonksiyonel ve kompakt çözümler, 2019'da da daha fazla ilgi çekecek gibi görünüyor.

2019'da gerek renk gerek malzeme tercihlerinde doğallık arayışının geri döndüğünü belirten Tahmaz, kumaşlarda da doğallığın tercih edileceğini, çevre dostu, sürdürülebilir tekstil ürünleri ile çevreye daha az zarar veren bir üretim anlayışının benimseneceğinin sinyallerini veriyor. Jüt ve keten gibi doğal kumaşların yanı sıra bu sene ön plana çıkan trend, kadife. Estetik görünümünün yanında dokusuyla da verdiği elegan his, kırmızı, mor, yeşil gibi yoğun renkler ile pekiştirildiğinde ortaya göz alıcı bir dekorasyon çıkıyor. Aksesuarlarda ise bitkiler ve bitki desenli aksesuarlar, evin her odasında kullanılabilir bir hal alıyor. Sadece salonlarda ve yatak odalarında değil, banyo ve mutfaklara da taze bir hava veren bitkiler, evlerimizin en güzel aksesuarı olmaya devam edecek.

Banyo ve mutfak tasarımlarında, sadelik ön plana çıkmakta olup, ince tasarımlar ve yumuşak hatlar popülerlik kazanıyor. Formlar, hacimler ve malzemeler arasındaki uyum, ince metal parçalar ve zarif mermer detaylar ile şekillendirilerek duru bir dekorasyon yaratılıyor. Ahşap renk ve dokuların banyolarda hakimiyet kazandığını vurgulayan Tahmaz, ahşap ile beyaz geçişlerine sıklıkla rastlayacağımızı belirtiyor. Doğal bir malzeme oluşu ve dayanıklılık özelliği ile ortama doğal bir estetik kazandıran ahşap dokular içerisinde işlem görmemiş, boyasız ve ham ahşap modelleri 2019'un getirdiği en yalın trendlerden. Ahşabın yanı sıra bu sene mutfaklarda doğal tonlar ve malzemeler, meşe, benzin yeşili, siyah ve gri vurgular ile canlı ve cesur renklerden koyu mavi tonları ön plana çıkıyor. Ayrıca, bakır ve pembe tonları ile toprak tonlarının da kullanımına yoğunlaşıldığını aktaran iç mimar, bakırın popülerliği sürse de dore altın tonları, siyah ve beyaz metallere karşı daha güçlü bir eğilimin başladığını dile getiriyor ve yeni yılın getireceği dekorasyon stilleri üzerine görüşlerini ekliyor:

"Son dönemlerin en çok tercih edilen stillerinden biri olan İskandinav tarzı 2019 yılında biraz daha yenilenmiş olarak dekorasyonda yerini alıyor. Japon minimalizminin, İskandinav stili ile buluşması karşımıza daha sık çıkacak gibi görünüyor. Çarpıcı renkleri maksimalist bir anlayışla özgürce bir araya getiren 80'ler stili de, alışılagelene başkaldıran felsefesiyle 2019 tasarımlarının tercihi olacak."