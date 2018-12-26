Yeni Yıl Kabinleri Kocaelililer İçin Hazır

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, yeni yılda da ziyaretçilerine sürprizler hazırladı.
Açıldığı günden itibaren Kocaeli'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 41 Burda AVM, ziyaretçilerini birbirinden renkli hediyeler ve etkinliklerle yeni yılın heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyor. Etkinlikler kapsamında 29 -31 Aralık
tarihlerinde aynı gün içinde tek seferde 150 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçiler, özel hazırlanmış hediye kabininde uçuşan kuponlardan birini çekerek anında yılbaşı hediyesi kazanma şansı yakalayacak. Bu kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasında gerçekleştirecekleri 41 Burda üyelik işleminin ardından, kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar.
41 Burda AVM, 29 -31 Aralık tarihlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek Masal Bavulu Çocuk Tiyatrosu, İp Bebek
Yapım Atölyesi, Tezcan'ın Düşleri Çocuk Tiyatrosu, Kukla Yapım Atölyesi, Yeni Yıl Hediyeleri Atölyesi, Sermet Erkin ile İllüzyon Gösterisi ve Fotoğraf Çekimi, Sosis Balon ve Yüz Boyama etkinlikleri ile ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle Kocaelililerin ilgi odağı olan alışveriş merkezi, yılbaşında da kampanya ve sürprizlerle ziyaretçilerini bekliyor. - KOCAELİ