Yeni Yıl Kararlarına '10 Gün Sadık Kalınıyor'

YouGov tarafından yürütülen bir anket, insanların yüzde 20'sinin yeni yılda uygulamak için kararlar aldığını ancak bu kararların çoğuna 10 Ocak tarihine kadar sadık kalındığını ortaya çıkardı.Yeni yılda alınan çoğu karar iş ve para harcama alışkanlıklarıyla ilgili. En çok alınan kararlar şöyle:İşimi bırakmalı mıyım?Mutsuzsanız ve sevmediğiniz insanlarla çalışıyorsanız, bu sorunuzun cevabı muhtemelen "evet" olmalı.Açıkçası yeni bir iş aramak için "daha iyi bir zaman" yok. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, iş olanakları bakımından en iyi zamanlarını yaşıyor. Her 100 işten 2,8'i olanaklı durumda ve işsizlik 1975 yılından bu yana en düşük seviyesinde.Seven Yatırım'dan Justin Urquhart-Stewart, bireysel finans danışmanlığı yapmak ve finansal hizmetlerde kariyer konusunda tavsiyelerde bulunmak için okullara ve üniversitelere düzenli ziyaretlerde bulunuyor.Stewart önerilerini birkaç cümleyle şu şekilde sıralıyor:"CV'nizi canlandırın. İş tecrübelerinizin ve yeteneklerinizin yanı sıra, sosyal sorumluluk adı altında ne yaptığınızı mutlaka yazın. İşletmeler giderek artan bir şekilde kurumsal sosyal sorumluluklarını raporluyor. Yerel okullara yardım etmek gibi şeyler yapıyorsanız, bu sizin lehinize bir nokta"Daha fazla kazanç hak ediyor muyum?Yeni yıl maaşınız zam için talepte bulunmaya en uygun zaman olabilir.Kişisel kariyer yöneticisi Corinne Mills, "Maaş zammı için yöneticinizle mali yıl bitmeden 3-4 ay önce konuşmalısınız" tavsiyesinde bulunuyor.Mills, "Böylelikle gelecek yıl için bütçe yaratabilirler. Konuşmak için geç kalırsanız, size zam yapmak isteseler bile olanaklı olmayabilir" diye belirtiyor.Öte yandan bilmeniz gereken bir başka şey piyasa değeriniz. İnternete girip, "Maaş Rehberi" yazdığınızda ne kadar maaş almanız gerektiğini görebilirsiniz. ya da sizin yaptığınız işteki benzer pozisyonlara bakarak kıyaslama yapabilirsiniz.Mills tarafından yapılan bir başka öneri, geçtiğimiz senedeki başarılarınıza atıfta bulunarak işvereninizle iyi bir konuşma yapmanız gerektiği."Kariyer gelişimiz açısından uzun bir konuşma yapın ve onlara bu yolda kendinizi adadığınızı gösterin" Daha fazla para biriktirmeli miyim?Kesinlikle evet. Stewart, "Para biriktirmenin tek yolu faturalar geldiği anda ödeme yapmak. Elinizde alışveriş için nakit olmaması gerekiyor. Faturalarınız için otomatik ödeme talimatı verin" diye belirtiyor.Seven Yatırım'dan Justin Urquhart-Stewart ayrıca "Uzun süreli yatırımlar yapmalısınız. Eğer büyük annenizin size çocukken verdiği 100 sterlini borsaya yatırmış olsaydınız, 70 yıl sonra bunu size dönüşü 190 bin sterlin olacaktı" uyarısında bulunuyor.Telefonumda daha az zaman mı harcamalıyım?Muhtemelen evet. Bir araştırma insanların ortalama bir günde ortalama 2617 kez telefonuna dokunduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla bunun iş yerinde ve evde sorun olduğunu görmek çok zor değil.Corinne Mills, kendi yeni yıl kararlarının sosyal medyada daha az zaman harcamak olduğunu belirtiyor. "Bu bir bağımlılık. Kendinizi iş yerinde sosyal medyada zaman kaybederken bulabilirsiniz. Bu ayrıca çok hassas bir durum. Online olan bir şey üzerinde odaklanmak sizin genel sağlığınız için de iyi değil."Kullanıcılara yardımcı olabilecek pek çok uygulama var. "Moment" isimli uygulama "insanların telefonlarıyla olan ilişkilerini yeniden düzenleyen basit stratejileri takip ederek her gün 1 saat kazanabileceklerini" iddia ediyor.AppDetox ise telefondaki uygulamalara engelleme koyuyor ve siz bunları kırdığınızda sinir bozucu hatırlatmalar yapıyor.Fitness salonuna yazılmalı mıyım?Fitness sevmiyorsanız kesinlikle hayır. Bunu devam ettiremezsiniz ve paranız boşa gider.Daha sağlıklı hissetmeye başlamanın en kolay yolu, işe yürüyerek ya da bisikletle gitmek. İş yerindeyken, oturarak ya da ayakta çalışıp çalışamayacağınıza bakın.Mills bedensel olarak formda kalmaktan daha fazlasının olduğunu şöyle açıklıyor "Ruhsal olarak da sağlıklı kalmak için yapılacaklar var: yoga, meditasyon yapmak ve hatta koroya katılmak"Daha fazla tatil yapmalı mıyım?Kesinlikle evet. Yasalar sizin her yıl 5-6 hafta tatil yapmanıza imkan sağlıyor. İngiliz Hava Yolları tarafından yaptırılan bir araştırma yarıdan fazla çalışanın izinlerinin tümünü kullanmadığını ortaya koydu. Ayrıca çalışanların üçte biri, 2 haftalık tatil yapmak konusunda çekimser. Çünkü iş arkadaşlarının işten kaytardıklarını düşünmelerinden korkuyor.Mills, "İşinizin çok heyecanlı olduğu ve son derece içine gömüldüğünüz için tatil yapmayı kaçırdığınız zamanlar oluyor. Ancak bu sağlıklı mı? Elbette değil. Daha fazlasına ihtiyacınız var. Ara vermeye ve kişisel hayatınıza zaman ayırmaya ihtiyacınız var. Bunlar genel anlamda sağlıklı olmak için yapılması gereken şeyler" diye belirtiyor.Öte yandan Steward, tatillerinizi herkesten önce planlayın ve tatil masrafları için para ayırın uyarısında bulunuyor."Bir başka altın kural, yurtdışına gitmeye kalktığınız hafta para birimi değer kaybedebilir. Yeni yılda her ay biraz döviz alın. Böylelikle para birimindeki dalgalanmaya karşı hazırlıklı olursunuz"