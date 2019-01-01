Yeni Yıl Kutlamaları
1 saat önce
Hataylılar yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.
Hataylılar yeni yıla Cumhuriyet Meydanı
'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.
Büyükşehir Belediyesinin yeni yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu platformda eğlenceler düzenlendi.
DJ eşliğinde çalan müziklerle eğlenen katılımcılar, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye saydı.
Ayrıca havai fişek gösterisi de yapıldı.
Bu arada, yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:04 Kaynak: AA
Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı
Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı
Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!