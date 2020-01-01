Yeni yıl kutlamaları - Son Dakika

Aydın'da, yeni yıl kutlamaları dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı'nda program düzenlendi.

Programda ışık ve ateş gösterisi yapıldı ve yapay kar püskürtüldü. Katılanların doyasıya eğlendiği programda renkli görüntüler oluşurken, etkinlikte şarkıcı Gökçe de sahne aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2020'ye girmeye saniyeler kala 10'dan geriye vatandaşlar ve Gökçe ile birlikte saydı.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Çerçioğlu, herkese sağlık ve mutluluk diledi.

Programın sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de uygulama noktalarındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.