Yeni yıl kutlamalarında 2 bin 680 polis görev yapacak - Son Dakika
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Yeni yıl kutlamalarında 2 bin 680 polis görev yapacak

6 saat önce

Kayseri'de yeni yıl kutlamalarında alınan önlemler çerçevesinde 2 bin 680 polis memuru görev yapacak.

Yeni yıl kutlamalarında 2 bin 680 polis görev yapacak, System.String[]

Kayseri'de yeni yıl kutlamalarında alınan önlemler çerçevesinde 2 bin 680 polis memuru görev yapacak.


Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, "İlimizde yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla; İlimiz Merkez ve İlçelerinde emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri en üst düzeyde planlanmıştır" ifadesine yer verildi.


Yapılan açıklamada alınan önlemlerle ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:


"Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alışverişlerini yapmalarını sağlamak amacıyla; alışveriş merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar, havalimanında, tren garında, şehirlerarası otobüs terminalinde, eğlence yapılacak yerlerde, meydanlarda, karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı (196) ekip ve (2680) personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri arttırılmıştır.


İlimiz genelinde çok sayıda resmi ve sivil personelle gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, halkımızın huzur ve güven ortamında yılbaşını geçirmelerini sağlamak için mevcut tedbirler arttırılarak devam edecektir.


Her zaman olduğu gibi halkımızın huzurunu ve güven ortamını bozacak davranışları ve şüpheli halleri 112 Acil Çağrı Merkezi, diğer telefonlarımız ve e-mail adresimize bildirmenizi bekliyoruz." - KAYSERİ

Kayseri, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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