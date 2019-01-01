Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Kutlamasında Kavga

Yeni Yıl Kutlamasında Kavga

1 saat önce

Kırklareli'nde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

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Kırklareli'nde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Demokrasi Meydanı, Kırklareli, kavga, Güncel
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