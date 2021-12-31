Yeni yıl mesajları - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, 2021'in de 2020 yılının ardından tüm dünyanın salgın ve ekonomik kriz ile mücadele ettiği bir yıl olduğunu belirtti.

Yepyeni bir yıla girmenin mutluluğu ve heyecanının yaşandığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Tüm yaşananlara rağmen umudumuzu kaybetmedik. Pandeminin ve ekonomik krizin yaralarını sarmak adına hepimiz var gücümüzle mücadele ettik, mücadele etmeye de devam ediyoruz. Şimdi yeni bir yıla girmenin heyecanı içerisindeyiz.

2022 bizim için çok önemli. Çünkü 25 Kasım 2022 Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıldönümü. 2022 yılında, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. 2022 turizmden ekonomiye, sosyal hayattan kültürel etkinliklere kadar Edirne'nin yılı olacak. Hep birlikte gelecek kuşaklara daha güzel bir Edirne bırakmak için daha fazla çalışacağız.

Edirne yılı için yapmış olduğumuz planlamaların ilk sürprizini sizlerle paylaşmak istiyorum. 25 Kasım 2022'de Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılında Edirne'ye 100. Yıl Anıtı'nı kazandıracağız. Edirne yılının tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum."

- Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erhan Tabakoğlu mesajında Trakya Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası ödüllerle taçlanan, başarılı ve gurur verici bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade etti.

Her türlü gelişmenin ve ilerlemenin temel kaynağının bilim olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar geleceğe ve tüm insanlığa değer katmak için büyük bir özveriyle çalışan Trakya Üniversitesi, kuruluşunun 40. yılını kutlamaya hazırlandığı 2022 yılında da ilk günkü heyecan ve kararlılıkla yolculuğuna devam edecektir.

Yeni hedefler ve yeni heyecanlarla girmeye hazırlandığımız bu yılın, köklü geçmişimizden aldığımız güç ve ortak gelecekten aldığımız ilhamla başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimiz, gerek üniversitemiz gerekse şehrimiz ve ülkemiz adına çok güzel bir yıl olmasını ümit ediyorum. Bu düşüncelerle 2022 yılının, başta Trakya Üniversitesi ailesi olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

AK Parti İl Başkanı Belgin İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba mesajında 2022 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Geride kalan yıl boyunca da vatandaşların tüm sorunlarına çözüm üretmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin gücünü arttırarak 2023 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yürüyeceğiz. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda daha fazla çalışacak, heyecanımızı diri tutacağız. Her zaman vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Şehrimizde tüm kurumlarımızı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Esnafımızı, iş insanlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek Ankara'da yaptığımız ziyaretlerde yetkililere ilettik. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımız ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Kovid-19 pandemi süreci, ekonomik saldırılar ve pek çok badireye rağmen her zaman güçlü bir şekilde ayağa kalkan Türkiye, demokratik, siyasal ve ekonomik büyüme istikrarını 2022 yılında da sürdürmeye devam edecektir. Tüm insanlık için 2022 yılının öncekilerden daha bereketli, huzurlu, sağlıklı, afiyet içinde geçmesini ve güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını gönülden diliyorum."

CHP İl Başkanı Pekcanlı

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı mesajında zor günlerden geçilen bir yılı geride bırakarak, yeni umutlarla, yeni heyecanla 2022 yılına girildiğini belirtti.

Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha bir anlamlandığı hayata dair umutların daha çok arttığı, yepyeni beklentilerin doğduğu, tatlı heyecanların yaşandığı günler olduğunu ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"İlimiz ve ülkemizde barışın, sevginin ve hoşgörünün hak ve hukukun olması insanlarımızın refah içinde yaşamasıdır. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da en büyük güvencemiz, milletimizin sağduyulu olarak birliğe, beraber yaşamaya ve kardeşliğe olan tartışılmaz inancıdır. Bu inancın önüne set çekecek ve vatandaşlarımızın umutlarını kıracak bütün gelişmelerin, bütün girişimlerin ve bütün hesapların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Gençlerin işsiz olmadığı, işçinin alın terinin karşılandığı, emeklinin refah ve huzur içinde yaşadığı, çocuklarımızın çağdaş ve evrensel eğitimle büyüdüğü, kadın cinayetlerinin olmadığı şehit haberleriyle yüreğimizin yanmadığı, anaların ağlamadığı, umutla baktığımız yeni bir yıl yaşamayı diliyorum."

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 2022 yılının gözlerde umut, yüzlerde mutluluk olması için tüm imkanlarıyla hemşerilerinin yanında olacaklarını belirtti.

Yeni yılın, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını dileyen Helvacıoğlu, "Yılbaşı kutlamalarının yapılacağı akşam vatandaşların belediye hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanması için her türlü önlem ve tedbir alındı. Buna göre, şehir su şebekesinde meydana gelebilecek arızalar, hava muhalefeti ve diğer tüm olumsuz durumlar için Keşan Belediyesi Acil Müdahale ekipleri tetikte olacak. Vatandaşların yılbaşı gecesindeki tüm şikayet ve talepleri için Alo 153 Çözüm Masası da 24 saat hizmet verecek. Zabıta ekipleri de denetimler ve asayiş konusunda tüm tedbirleri almış durumda." ifadelerini kullandı.