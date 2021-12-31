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Yeni yıl öncesi çocukların hayali gerçek oldu - Son Dakika

Yeni yıl öncesi çocukların hayali gerçek oldu

31.12.2021 14:50
Yeni yıl öncesi çocukların hayali gerçek oldu

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve İnsan İzi Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 3. Geleneksel Türkiye Çocuk Şenlikleri'nde, Balat'ta yaşayan 50 çocuğun hayali gerçek oldu.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve İnsan İzi Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 3. Geleneksel Türkiye Çocuk Şenlikleri'nde, Balat'ta yaşayan 50 çocuğun hayali gerçek oldu. Şenlikte çocuklar Hacivat-Karagöz gösterisiyle bir yandan eğlenirken, bir yandan da hediyelerine kavuştu.

İstanbul Balat'ta yaşayan 50 çocuk, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve İnsan İzi Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 3. Geleneksel Türkiye Çocuk Şenlikleri'nde Karagöz-Hacivat gösterisi ile doyasıya eğlendi. Palyaço ve çeşitli oyunlar eşliğinde unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, etkinlik sonunda da hediyelerini aldı. Heyecanla hediyelerini alan çocuklar gönüllü gençlere şarkı söyleyerek teşekkür etti.

Şenliği düzenleyen İnsan İzi Derneği Genel Başkanı Umut Sarıkaya,  Türkiye ve yurt dışında ihtiyaç sahibi çocuklara, geleneksel insani yardım ve iyilik faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

ÇOCUKLARIN GELECEĞE GÜÇLÜ ADIMLAR ATMASI AMAÇLANIYOR

Sarıkaya, "10 yıldan beri devam eden çeşitli organizasyonlarda bugüne dek binlerce çocuğa dokunduk. Bugün Balat ve çevresinden gelen 50 çocuğumuzla gerçekleştirdik şenliğimizi. Bu etkinlikleri Afrika'da da yapıyoruz, her kıtada konsept farklı oluyor. Burada çocuklarımızın kışlık gereksinimlerini ve hediyelerini bir şenlik havasında karşıladık. Anadolu'da pek çok bölgede şenliklere devam edeceğiz. Amacımız, herkesin hayal ettiği hayatı yaşamalarını, daha adaletli bir dünyayı ve çocuklarımızın geleceğe dair daha güçlü bir şekilde adım atmalarını sağlayacak altyapıyı hazırlamak" ifadelerini kullandı.


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İstanbul, Türkiye, Balat, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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