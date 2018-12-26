Yeni Yıl Öncesi Denetimler Devam Ediyor
1 saat önce
HBB, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerinin tüketimi gerçekleştirdiği sıkı denetimler devam ediyor.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin adresi pata imalathaneleri oldu. Yaklaşan yılbaşı öncesi Antakya'daki bazı pastane ve imalathanelerde denetim gerçekleştiren Büyükşehir zabıta ekipleri, malzemelerin, ürünlerin ve yerlerin belirtilen kanun ve kurallara uygun olup olmadığını denetledi.
Büyükşehir ekiplerinin gıda mühendisleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde görülen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirildi ve eksiklerin giderilmesi için uyarıldı. Herhangi bir eksiği olamayan iş yeri sahibi ve üreticilere teşekkür eden HBB ekipleri, Hatay halkının sağlığını ön planda tutan denetimlerin devam edeceğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:12 Kaynak: Bültenler
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