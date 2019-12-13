Yeni yıl öncesi Diyarbakır'da 500 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yıl öncesi Diyarbakır'da 500 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Yeni yıl öncesi Diyarbakır'da 500 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi

7 saat önce

DİYARBAKIR'da yeni yıl öncesi yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yeni yıl öncesi Diyarbakır'da 500 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'da yeni yıl öncesi yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki satışına yönelik il genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda 10 Aralık'ta Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde bir işyerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda bin 805 şişe viski, 206 şişe votka, 158 şişe rakı olmak üzere toplam 2.169 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:42 Kaynak: DHA
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