Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Öncesi En Çok Satılan Çiçek Kokina

Yeni Yıl Öncesi En Çok Satılan Çiçek Kokina

1 saat önce

Yeni yıl öncesi en çok satılan çiçek Kokina Bu çiçeği meyvesi bir sonraki yıla kadar kararmaz ise bu ev alacağınız anlamına geliyormuş Çiçekçi Sertaç Sezer: "Bu çiçeğin şans ve mutluluk getirdiğine inanılır"BİLECİK - Bilecik'te 2019 yılına girilmesine sayılı günler kala çiçekçilerde tatlı bir...

Yeni yıl öncesi en çok satılan çiçek Kokina
Bu çiçeği meyvesi bir sonraki yıla kadar kararmaz ise bu ev alacağınız anlamına geliyormuş
Çiçekçi Sertaç Sezer: "Bu çiçeğin şans ve mutluluk getirdiğine inanılır"

BİLECİK - Bilecik'te 2019 yılına girilmesine sayılı günler kala çiçekçilerde tatlı bir telaş başlarken, en çok tercih edilen Kokina çiçeğinin, üzerindeki meyvelerin bir sonraki yıla kadar kararmaması halinde sahibinin ev alacağı gibi yaygın bir inanç olduğu belirtiliyor.
Yılbaşı öncesi birçok sektörde olduğu gibi çiçekçiler de yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçi Sertaç Sezer, şuan en çok satılan çiçeğin Kokina yanı yılbaşı çiçeği olduğunu söyledi. Bu çiçeğin şans ve mutluluk getirildiğini inanıldığını anlatan Sezer, sözlerine şöyle devam etti;
"Kokina olarak bilinen yılbaşı çiçeği, yeşil kırmızı renkleri ile yılbaşını yansıtan çiçek olarak görülmektedir. Kokinalar, kırmızı meyveleri ile yeşil dikenli dalların üzerine bağlanan çiçeklerdir. Bu çiçekler genelde Akdeniz bölgesi ve İran tarafında yetişmektedir. Kokina çiçeğinin şans ve mutluluk getirdiğine inanılır. Başka bir efsaneye göre kokina çiçeğini aldığınızda bir sonraki yıla kadar evinizde üzerindeki meyveleri kararmadan durursa ev alacağınız anlamına gelirmiş. Kokina çiçeğini tek tek ya da demet halinde satıyoruz. Bu çiçek yeni yılda geliyor ve satılıyor. Bunları cam vazonun içerisinde evinizde dekor amaçlı güzel bir şekilde kullanılır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:27 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız." Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil

Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti Hastaneden Açıklama Geldi! Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda'dan Korkutan Haber
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:39:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Öncesi En Çok Satılan Çiçek Kokina
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]