Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Öncesi Gözaltına Alınan Deaş'lılardan 7'si Tutuklandı

Yeni Yıl Öncesi Gözaltına Alınan Deaş'lılardan 7'si Tutuklandı

35 dakika önce

Adana'da yeni yılda eylem yapacağı değerlendirilerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Yeni Yıl Öncesi Gözaltına Alınan Deaş'lılardan 7'si Tutuklandı, System.String[]
Adana'da yeni yılda eylem yapacağı değerlendirilerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan biri ise hakkında başka bir soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Zanlılar 30 Aralık günü şafak vakti yapılan operasyonda yakalanmış, yılbaşı gecesi eylem yapabileceği değerlendirilmişti. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda DEAŞ'ın sözde kimlik kartları ortaya çıkmıştı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:15 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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