Son Dakika Haberleri: Yeni Yıl Öncesi Menteşe'de 2019 Fidan Dağıtıldı

Yeni Yıl Öncesi Menteşe'de 2019 Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından her yılsonu gelenek haline getirilen fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Yeni Yıl Öncesi Menteşe'de 2019 Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından her yılsonu gelenek haline getirilen fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Fidanın nasıl dikilmesi gerektiğinin, uzman personelce aktarıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun" kampanyasıyla Muğla'da fidanların dağıtımına başladıklarını söyledi. Fidan dağıtımına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Demirci, "Yaklaşık 1 saat içinde 2 bin 19 fıstık çamı, hünnap, badem, ceviz, kestane ve kara selvi fidanı dağıttık. İsteyen vatandaşlara da yine fidan vermeye devam edeceğiz" dedi.

Demirci, fidanların Muğla'nın Menteşe ilçesi ile Marmaris ve Fethiye ilçelerinde dağıtımının yapıldığını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugün vatandaşlara 20 bin fidan dağıtacaklarını kaydetti.

Fidan dikim mevsimi olduğu için vatandaşın bahçelerine dikebileceğini vurgulayan Demirci, amaçlarının çevre bilincini artırarak ağaç sevgisini aşılamak olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte doğadan toplanarak hazırlanan ada çayı, dağ çayı, kekik dağıtımı da yapıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

Menteşe, Muğla, Güncel
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